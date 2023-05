Ivan Golac, ex difensore jugoslavo che vanta anche un passato in Inghilterra col Manchester City, seppur con sole due presenze all'attivo, nei primi anni '80, non ha dubbi: a vincere la finale di Champions League di Istanbul non sarà la sua vecchia squadra. Parlando ai microfoni della Anadolu Agency, Golac si dice convinto che sarà l'Inter ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie per ragioni che vanno al di là del semplice fatto tecnico: "Non sono mai stato tifoso del Real Madrid in vita mia, ma qualche giorno fa mi sono trovato in una situazione in cui avrei preferito vedere passare il turno agli spagnoli e non al Manchester City. Semplicemente, il modo in cui la squadra di Pep Guardiola ha dominato negli ultimi anni in Inghilterra è contro la mia filosofia di vita e sportiva. Spendi un miliardo e mezzo di euro per vincere il titolo nel tuo Paese. Beh, non è un'impresa speciale. L'Europa è l'unico metro di paragone e se non batte l'Inter a Istanbul, tutta la stagione cadrà nuovamente nell'oblio".

Ma a trionfare, secondo Golac, saranno i nerazzurri: "Penso che l'Inter vincerà la Champions League. Sinceramente mi aspettavo una finale Real-Milan, vista la grande esperienza che queste due squadre hanno nelle competizioni per club di altissimo livello. Il Milan però ha deluso, l'Inter li ha semplicemente demoliti in entrambe le partite. La squadra di Simone Inzaghi ha grandi possibilità, proprio perché l'intero pubblico calcistico li vede come dei totali outsider. La storia ci insegna che nelle grandi finali non è molto gratificante essere il favorito assoluto. Entrambe le squadre hanno cronometrato la loro forma perché arrivasse nel momento ideale, stanno giocando un calcio moderno e attraente, questa potrebbe essere una delle migliori finali di Champions League di tutti i tempi", ha detto Golac.