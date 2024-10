Finisce in pareggio il lunch match di questa domenica calcistica tra Parma ed Empoli. Al Tardini non si va oltre l’1-1 con i padroni di casa che commettono autogol e poi sbagliano un rigore sul finale. Ad aprire il match è l’Empoli con l’autogol, appunto, di Coulibaly. All’80esimo Charpentier rimette in pareggio il risultato, riaccendendo l’entusiasmo della squadra di Pecchia che fa presto a infrangersi contro la traversa della porta difesa da Vasquez: porta difesa da Vasquez: Bonny spreca così dagli undici metri l'occasione per regalare i tre punti ai gialloblu e si dispera.