L'arbitro Fabio Maresca finisce al centro di un "caso internazionale" fa sapere la Gazzetta dello Sport che spiega: "Il nostro arbitro internazionale della sezione di Napoli ha commesso una ingenuità pesante". Ingenuità che non è piaciuta ai vertici dell’AIA e che risale allo scorso 27 settembre durante la direzione di gara di Al Kuwait-Al Arabi della Kuwait Premier League.

"Durante la gara - spiega la Rosea -, c’é un contatto fra il giocatore Khaled Al Murshed (Al Arabi) e lo stesso Maresca: pare che Maresca stesso sia rimasto convinto che quello “scontro” non sia accaduto per caso, quindi non fortuito. Così, in un attimo, il nostro direttore di gara si sarebbe lasciato andare a una frase minacciosa in inglese ('Alla prossima…') creando di fatto il caso sul campo ma che via via é diventato appunto anche diplomatico. Maresca si sarebbe difeso giustificando la frase a mo’ di battuta, ma é chiaro che il contesto ha moltiplicato contenuti e conseguenze". Maresca è stato difatti denunciato per presunte minacce dal calciatore dell'Al-Arabi, denuncia arrivata dal Consiglio d'Amministrazione del club.

In Arabia, il fischietto di Napoli non dovrebbe subire conseguenze, ma il designatore della Uefa lo ha sollevato dal compito di Quarto Uomo in Champions League e probabilmente lo stesso farà Gianluca Rocchi che secondo il quotidiano milanese potrebbe 'tenerlo fermo' per diversi turni.