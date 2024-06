L'arbitro Andrea Colombo, intervistato da TeleLombardia, ha rivelato le emozioni nel dirigere il derby di Milano: “Non mi aspettavo di poter dirigere il derby, che ogni arbitro sogna di dirigere, ho avuto una grande squadra in campo e al Var e sono stato contento poi di come è finita. Il derby lo ricorderò per sempre, andavo con papà a vedere le partite a San Siro e poi poter dirigere queste partite… Da ragazzino avevo una simpatia per una delle squadre, ma per esempio una delle ultime volte che l’ho guardata mi sono addormentato”.