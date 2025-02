Si entra in una fase particolarmente impegnativa e densa di appuntamenti per l'Inter. Antenne dritte e tanta grinta: Inzaghi prepara la missione tra Scudetto e Champions League. Della prospettiva dei nerazzurri ha parlato anche Stefano Borghi sulle frequenze di Sky Sport: "L'Inter deve mantenere le proprie convinzioni. E' tra le più forti d'Europa, è lei il problema degli altri, ma passa da un periodo in cui queste certezze si sono incrinate e molto passerà anche dal confronto col Napoli che sul piano psicologico avrà un'incidenza significativa. O ti rilanci o entri ufficialmente nei dubbi. Ma anche un'Inter dubbiosa sarebbe favorita contro il Feyenoord".