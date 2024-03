Valon Behrami, presente nel salotto di DAZN, ha parlato così di Simone Inzaghi: "In questi anni è stato fantastico, dobbiamo anche considerare che l'anno scorso era in bilico e non so se l'avrebbero confermato qualora non avesse raggiunto la finale di Champions", il pensiero dell'ex centrocampista dell'Udinese.