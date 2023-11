Anche Letterio Pino promuove Marcus Thuram. L'agente, intervenuto su TMW Radio, spende parole al miele per l'attaccante francese arrivato all'Inter in estate da svincolato: "Qual è l’acquisto che mi ha colpito? In assoluto dico Marcus Thuram, è un giocatore straordinario. Complimenti ad Ausilio e Marotta che l'hanno preso a parametro zero. Si è ambientato immediatamente all'Inter, facendo la prima e la seconda punta oltre a far giocare bene Lautaro, che comunque è un fenomeno.

Oggi Thuram è l'uomo in più di mister Inzaghi. I nerazzurri sono stati bravi a non perdere di vista il giocatore e, anche nel momento più difficile, sono rimasti in contatto con lui. Negli ultimi anni Ausilio e Marotta non stanno sbagliando veramente un colpo".