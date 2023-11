"Peccato per il gol subito poco dopo aver trovato il vantaggio, domenica sera" ha detto l'agente di Davide Rugani, Davide Torchia, a Radio Bianconera a proposito del gol segnato da Lautaro Martinez, rete che ha rimesso in pari il risultato all'Allianz Stadium. "L'Inter ha saputo bruciare 50 metri di campo cogliendo l'unico momento in cui la difesa della Juventus non era posizionata alla perfezione, ma parliamo dell'unica vera occasione dei nerazzurri nel corso della partita, è un peccato ma può capitare".

Un commento poi sulle parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi in merito al contatto Chiesa-Darmian:

"Non capisco le sue dichiarazioni, penso che tutte le partite debbano essere valutate tutte con lo stesso metro e sentire che non si può fischiare il fallo per quella che è la tipologia del metro arbitrale scelto, mi lascia perplesso".

Sull'eventuale ritorno di Conte:

"Innanzitutto va detto che in panchina c'è un allenatore che sta facendo bene, potrebbe decidere lui di andar via, magari a giugno, ma non escludo che in quel caso la società possa andare su qualche profilo nuovo e non tornare sul salentino".