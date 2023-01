Diomansy Kamara, ex giocatore francese originario del Senegal, nel corso di una diretta TV su Canal+ Sport Afrique ha parlato anche di André Onana e del suo ormai logo rapporto con la Nazionale camerunese dopo la rottura durante il Mondiale in Qatar: “Tutti escono sconfitti da questa vicenda. Anche il Camerun, perché avere Onana o un altro portiere tra i pali non è la stessa cosa. Spero si possa trovare una soluzione, Onana deve giocare col Camerun. Spero che Samuel Eto’o e Rigobert Song ci ripensino”.