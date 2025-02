Ancora una volta, sarà Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere in questa stagione un match crocevia della stagione dell'Inter: il direttore di gara classe 1982 ha già arbitrato i nerazzurri in occasione del derby di andata perso contro il Milan per 2-1 e della gara contro il Napoli pareggiata per 1-1. Sono 17 i precedenti di Mariani con l'Inter: otto vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte il bottino dei nerazzurri.

Mariani ha già diretto due volte la sfida tra Inter e Juventus, l'ultima delle quali nell'ottobre del 2021, gara terminata 1-1 col vantaggio nerazzurro di Edin Dzeko e il pari avversario firmato ad un minuto dal novantesimo da Paulo Dybala su calcio di rigore.