Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il pari contro l'Atalanta, glissando ancora una volta sulla concorrenza e sugli obiettivi dei bianconeri: "Coppe? Il Torino non le gioca e nemmeno noi. Ad inizio anno si parla di favoriti, ma bisogna solo pensare a fare bene in una partita difficile. l fatto di non aver preso gol, non aver perso e aver fatto punti in trasferta e buono. Abbiamo ora una settimana per il derby".