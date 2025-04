La Juventus torna alla vittoria superando un Monza sempre più rassegnato alla retrocessione e nel dopopartita Igor Tudor, allenatore dei bianconeri, arriva ai microfoni di Sky Sport tornando sulla sconfitta della scorsa settimana a Parma: "Si lavora sempre uguale, per non dare scuse a una squadra che dal punto di vista mentale deve crescere. Per una squadra esperta andare là e tornare dopo due giorni non pesa, magari ad altri sì. Ho rivisto la partita e abbiamo concesso poco, nel secondo tempo abbiamo spinto. Siamo mancati là davanti, qualcuno che facesse la differenza. Ma le partite sono tutte difficili, giocare a Parma era più difficile che giocare contro l'Inter in questo momento. Dipende tutto dal momento, ha tanta importanza. Poi serve la crescita in tutte le cose".