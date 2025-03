Juve che torna in corsa per lo Scudetto dopo la vittoria sul Verona? L'aritmetica rimetterebbe effettivamente in corsa i bianconeri, ma per Emiliano Viviano non ci sono possibilità che la squadra di Thiago Motta possa insidiare il terzetto di testa: "No, per me non rientra in corsa. Perché non ha un buon calendario e, soprattutto, significherebbe che le tre squadre là davanti avrebbero rallentato. E che lo facciano tutte e tre è davvero complicato. Credete la Juve che vinca tutte le ultime undici partite di fila? Già sette non bastano; non esiste nessuna possibilità al mondo che possa lottare per lo Scudetto. Anche sette potrebbero non non essere sufficienti. Perché secondo me sei-sette le vincono anche Napoli e Inter", afferma Viviano a Radio Radio.