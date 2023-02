La Juve supera il Torino nel derby e prosegue nella sua risalita in classifica. A questo ritmo è possibile tornare a pensare al quarto posto? Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di DAZN, continua però a mostrare cautela: "Dieci punti sono importanti, oggi abbiamo agganciato il Bologna e staccato il Torino; dobbiamo fare un passetto alla volta. Sul campo abbiamo comunque fatto 50 punti, per non dire 52... Questa è la cosa più importante. La cifra di punti per la Champions? Vedendo i numeri ora, con la Lazio a 45, andando alla media di 2 punti a partita ne servirebbero 73, il che significa fare un girone di ritorno straordinario. Vedremo passo dopo passo".