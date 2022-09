All'Inter dal 2005 al 2012, 300 presenze e tantissime parate indimenticabili. Un palmares che conta 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. "Una lunga serie di successi che l'hanno portato fino all'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra, legando indissolubilmente il suo nome a quello dell'Inter" parliamo di Julio Cesar, l'acchhiappasogni e acchiappa-palloni indimenticabile per tutti gli interisti "compie 43 anni e riceve gli auguri del Club e dei tifosi nerazzurri".