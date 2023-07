Con Romelu Lukaku allontanatosi in maniera irreversibile dall'Inter, non era forse il caso di provare a tenere Edin Dzeko? A questa domanda, l'ex difensore bosniaco del Cesena Davor Jozic, intervistato da Sportitalia, ha espresso una riserva in merito: "Il punto è un altro: indipendentemente da tutto, non so se Dzeko avrebbe accettato il ruolo di terzo attaccante, che parte dalla panchina".