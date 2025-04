Joe Cole, ex calciatore di Chelsea, Liverpool e della Nazionale inglese, ha parlato dell'Inter ai microfoni di TNT Sports dopo la vittoria della squadra nerazzurra in casa del Bayern Monaco.

"Non credo che il Barcellona abbia le qualità per battere questa Inter - le sue parole -. Simone Inzaghi è uno dei migliori allenatori al mondo al momento, può vincere in Serie A e non solo, sicuramente è il favorito in campionato. Inter e Bayern sono le migliori squadre in quella parte del tabellone, se l’Inter passa il turno credo che sia la favorita per approdare in finale”