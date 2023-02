Domani il suo Benfica se la vedrà con il Club Brugge, ma Joao Mario guarderà con interesse anche un altro ottavo di finale di Champions League: quello tra Inter e Porto, in calendario la prossima settimana. "L'Inter è forte, il Porto lo stesso - dice l'ex nerazzurro a Sky Sport -. Secondo me sarà 50 e 50, sono squadre simili. Nell’Inter c’è qualità, può fare bene. Vediamo, non so chi è favorito. Secondo me sarà equilibrata".