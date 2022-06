Kristijan Jakic, fresco vincitore dell'Europa League con l'Eintracht Francoforte, è uno dei convocati di Zlatko Dalic, ct della Croazia, per la Nations League che sta per cominciare. "Penso di aver fatto molti progressi e di poter aiutare la Croazia quando avrò una chance - ha dichiarato al sito della Federcalcio croata -. Cercherò di sfruttare l'opportunità nel miglior modo possibile. Sappiamo tutti che è un orgoglio e un onore indossare la maglia croata, giocare anche solo un minuto per la Nazionale".