Il quotidiano Il Resto del Carlino ha raccolto l'opinione dell'allenatore Osvaldo Jaconi in merito alla scellerata direzione di gara di Juan Luca Sacchi in occasione di Monza-Inter, contraddistinta dal gol annullato ingiustamente a Francesco Acerbi: "La fretta ha fatto commettere un errore all’arbitro, ma c’è sempre da tenere presente che un direttore di gara deve decidere in un attimo e che la visione di un’azione può essere condizionata da tanti fattori. Si sarebbe passato sopra all’errore se il risultato fosse stato ampiamente a favore dei nerazzurri, invece quell’episodio ha inciso sull’esito della gara e questo porta a essere quel fatto più eclatante".