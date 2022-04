Tempo di vigilia anche per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, che ha presentato la sfida di domani in trasferta a Napoli, mettendo innanzitutto in guardia i suoi per le qualità della truppa di Spalletti: “È stata una buona settimana, abbiamo lavorato bene in vista di una partita difficilissima contro una squadra che è in forma e che dall’inizio sapevamo che sarebbe stata tra le favorite - ha spiegato -. Affronteremo un gruppo in grande forma: se li lasceremo esprimere ci prenderà a pallonate. Hanno tanti giocatori di esperienza e qualità, servirà massima attenzione e ci giocheremo le nostre carte", ha concluso il tecnico dei viola.