Autore del primo gol nella sfida contro la Svizzera che rilancia le quotazioni dell'Under 21 di Paolo Nicolato in questi Europei, Lorenzo Pirola parla di quanto avvenuto a Cluj-Napoca ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo giocato un primo tempo ottimo, a ritmi molto alti e abbiamo chiuso sul 3-0. Poi ad inizio ripresa abbiamo preso quel gol lì che ha dato coraggio a loro, poi prendiamo il secondo che ci ha dato un po' di preoccupazione. Poi però siamo stati bravi come gruppo a soffrire e rimanere compatti portando a casa i tre punti. Contro la Norvegia servirà l'Italia del primo tempo di oggi e anche quella contro la Francia, dove non per colpa nostra è andata come è andata.

Quando succedono queste cose, il gruppo o si spacca o si compatta anche di più: noi siamo un gruppo vero e abbiamo dimostrato di saper giocare. Dedico il gol alla mia fidanzata e a mio nonno, scomparso poco prima dell'inizio degli Europei".