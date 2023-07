Per la seconda volta consecutiva, l'Italia Under 19 di Alberto Bollini conquista le semifinali degli Europei di categoria grazie al pareggio per 1-1 contro la Polonia ottenuto quest'oggi a Ta Qali. Qualificazione arrivata al termine di un match sostanzialmente controllato, iniziato male per via del vantaggio polacco firmato all'ottavo da Igor Strzalek ma poi ripreso dalla Nazionale italiana con la rete al 34esimo di Luis Hasa. Francesco Pio Esposito, schierato titolare, ha disputato 83 minuti prima di lasciare il campo a Nicolò Turco.