Il ct dell’Italia Roberto Mancini è stato stasera ospite ai microfoni di Rai Due nel corso de ‘Il Circolo dei Mondiali’. È stata l’occasione per tornare sulla dolorosa assenza degli azzurri in Qatar: “Siamo fuori non perché meritavamo di andar fuori ma perché abbiamo fallito delle occasioni che ci avrebbero fatto vincere delle partite che meritavamo. È andata così, è un grande rammarico, un grande dispiacere che spero possa tornarci utile in futuro. Quando vedi un Mondiale senza l’Italia manca sempre qualcosa. Dove potevamo arrivare? Non lo so. È un Mondiale strano, molte Nazionali non lo hanno potuto preparare a dovere. Alcune squadre che ora stanno giocando male potrebbero crescere più avanti. I rigori falliti? Abbiamo vinto gli Europei ai rigori, purtroppo nelle qualificazioni ai Mondiali è andata così”.