L'Italia non parteciperà al Mondiale per la seconda volta consecutiva. Dopo la debacle con la Svezia, che costò agli azzurri l'estromissione da Russia 2018, è arrivata la sconfitta contro la Macedonia del Nord che vale l'esclusione dal Mondiale 2022 in Qatar alla Nazionale. I campioni d'Europa in carica, quindi, non prenderanno parte alla massima competizione per nazionali con la grande incognita rappresentata dal futuro del tecnico Roberto Mancini: l'incertezza del ct, infatti, ha scatenato i bookmaker con gli analisti Snai che offrono le dimissioni del tecnico a 1,75 volte la posta mentre una riconferma si trova in quota 2.