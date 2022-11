L'introduzione del VAR nel calcio non è stato accolto con grande favore dalla classe arbitrale italiana. A raccontarlo è Massimiliano Irrati, il miglior varista del mondo, come da etichetta che si è guadagnato ai Mondiali russi del 2018: "Ci sono state resistenze, sì - ha ammesso in un'intervista esclusiva a La Repubblica -. L’impatto è stato molto forte. La prima volta che venne Rosetti a Coverciano a parlarci del Var la ricordo bene: aveva partecipato a un seminario ad Amsterdam su questa idea. Sarà stato forse il 2015. Lo guardammo come a dire 'questo è pazzo'. Non riuscivamo a capire: per noi era la moviola di Biscardi, ci sembrava quasi una provocazione. Invece aveva capito per primo quale fosse il futuro".