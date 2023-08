Nel corso della conferenza stampa pre-Monza, Simone Inzaghi ha evidenziato come alla rosa attuale nerazzurra manchi un giocatore, nello specifico un difensore che completi il pacchetto arretrato: "Deve essere un terzo, è arrivato Bisseck che è un giovane che viene dal campionato danese, diverso dal campionato italiano, nazionale tedesco Under 21, ma va aspettato e aiutato. Ci manca un braccetto destro e non è facile da ritrovare. Stiamo lavorando su qualche profilo, speriamo di acquistarlo. Pavard? E' un obiettivo, ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre.

Non è l'unico, c'è una rosa non larghissima, serve un giocatore in quella zona. Darmian è stato un uomo importantissimo da terzo e da quinto in questi due anni, gli vanno fatti i complimenti. Ma in tutti i ruoli ho bisogno di competizione così si alza anche l'intensità degli allenamenti".