La vittoria con il Barcellona permette all’Inter di continuare a sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions League e di mettersi alle spalle un avvio di campionato non all’altezza. Un successo che rafforza anche la posizione di Simone Inzaghi, sul quale l’avvio non proprio esaltante aveva fatto addensare qualche nube: dopo la vittoria con i blaugrana, infatti, il suo esonero vale 2 volte la posta per i betting analyst di Snai, un valore che all’indomani della sconfitta contro la Roma era di 1,45. Un’iniezione di fiducia importante per la squadra e per Inzaghi stesso, riporta Agipronews, pronto ora a tornare al successo anche in campionato per puntare alla rimonta scudetto, ora a quota 6,50 per i nerazzurri, già a partire dal sfida con il Sassuolo.