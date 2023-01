Simone Inzaghi, dopo il successo ottenuto contro la Juventus un anno fa, va a caccia di uno storico record: la quarta Supercoppa Italiana personale al pari dei recordman Marcello Lippi e Fabio Capello. Per ottenere questo primato, deve sperare che la sua Inter batta il Milan, che non vince questo trofeo dal dicembre 2016. Partita da tripla per gli esperti di William Hill che vedono avanti il bis nerazzurro, a 2,50 contro il 2,75 del successo dei campioni d’Italia. Il segno «X» al novantesimo - come nell’ultima edizione - si gioca a 3,40. Un pareggio invece al termine dei primi 45 minuti, come accaduto nelle ultime quattro edizioni, proposto a 2,20. Possibile anche un arrivo alla lotteria dei calci di rigore. L’ultima volta fu proprio nel dicembre 2016, quando il Milan si impose dal dischetto sulla Juventus: un nuovo finale oltre il 120’ si gioca a 5,50.