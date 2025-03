L'Inter si mette in tasca metà qualificazione ai quarti di finale di Champions League regolando 2-0 il Feyenoord, a Rotterdam. Per la soddisfazione di Simone Inzaghi, che ha parlato così a Sportitalia dalla pancia del De Kuip: "Queste serate sono importanti, sappiamo il percorso che stiamo facendo. Ascoltiamo il giusto, devo cercare di avere tutti a disposizione perché ho bisogno di tutti", ha detto in zona mista il tecnico dei nerazzurri.

Ora il campionato.

"Ora sto pensando alla Champions, da quando rientreremo avremo 48 ore per pensare al Monza. Ci piace così, sono tre anni e mezzo che stiamo facendo così, con gli avversari che cercano di metterci in difficoltà in ogni gara".

Lautaro miglior marcatore di sempre dell’Inter in Champions.

“Sono molto contento per lui, se lo merita. E il nostro capitano e sono contento per tutta la squadra".