Vittoria preziosissima per l’Inter che oggi ha piegato il Napoli a San Siro nella prima uscita dell’anno. Ai microfoni di Inter TV è il tecnico Simone Inzaghi a commentare così il match: "È stata una partita di corsa, di qualità, di determinazione - ha esordito -. I ragazzi sono stati splendidi, sono orgoglioso di allenarli. Per vincere contro avversari così forti devi fare così. Ora tra due giorni e mezzo siamo di nuovo in campo, ma questa vittoria ci dà grandissima fiducia. Giocare in questo campo davanti ai nostri tifosi ci carica tantissimo. In campionato inizialmente abbiamo perso qualche partita di troppo come del resto anche le altre squadre, il divario lo ha fatto il Napoli che ha fatto un percorso netto".