Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così il match vinto per 1-0 contro il Genoa ai microfoni di Inter TV: “Sappiamo che è un grande successo voluto, ottenuto, abbiamo trovato una squadra in ottima salute. È un successo di salute che ci permette di continuare il nostro percorso.

Cosa vi è mancato nel primo tempo?

“Abbiamo approcciato bene, poi nella prima parte del primo tempo il Genoa è salito. Sappiamo che gioca un ottimo calcio, poi sapevamo che nel secondo tempo avremmo avuto qualche spazio in più abbiamo preso l’ennesimo palo clamoroso, ma siamo felici per questa vittoria”.

Vittoria che ricorda quella col Verona.

“Per vincere i campionati, per lottare fino alla fine servono anche tre punti in questa maniera, assolutamente sì, è una partita complicata, ma lo sapevamo. Noi dobbiamo proseguire, dobbiamo cercare di fare queste partite, cercando di mettere in campo quello che abbiamo messo. Sono contento anche per i nostri tifosi, ci hanno spinto stasera, ci hanno aiutato tantissimo, ma non è una novità. Già dall'arrivo allo stadio ci hanno accolto al migliore dei modi”.

Lautaro?

“È stato bravissimo, ha lavorato per la squadra e sono felicissimo che abbia trovato questo gol importantissimo”, ha concluso.