L'Inter sabato alle 18 a San Siro cerca una vittoria contro l'Hellas Verona che le darebbe la spinta definitiva verso la lotta scudetto. Nonostante tra le mura amiche la squadra di Inzaghi abbia collezionato solamente una vittoria nelle ultime 4 gare di campionato (contro la Salernitana), i nerazzurri sono nettamente favoriti dai bookmakers. L'1, infatti, è quotato 1,35 da Snai, Planetwin e Sisal. 1,36 per Williamhill, 888 e Starcasinò mentre Eurobet e Bwin pagano 1,37. Da segnalare l'1,41 di Fantasyteam. Per quanto riguarda il pareggio il range di quote si fa più ampio, passando dal 4,8 di Williamhill al 5,5 di Starcasinò. Quote interessanti anche per Bwin, Betway e Snai (5,25). Il 2 del Verona è invece alquanto improbabile secondo i bookmakers, con quote che vanno dal 7,35 di Betclic fino all'8,5 di Williamhill e Starcasinò, passando per l'8 di Snai, Betway, Sisal, 888 e Unibet. 8,1 è invece la quota per Planetwin.