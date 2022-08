A poco meno di tre mesi dall'ultima partita in casa, l'Inter ritroverà il calore del suo pubblico domani sera contro lo Spezia: a San Siro, come fatto notare da Simone Inzaghi, ci sarà un'atmosfera bellissima, emozionante, grazie agli oltre 70mila spettatori che assisteranno alla partita sugli spalti. "Sono a disposizione gli ultimi posti per far registrare il tutto esaurito. Acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare a soli 10 euro un tagliando per il terzo anello rosso per i minori di 16 anni. Una promozione per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro", si legge sul sito del club milanese.