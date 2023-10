Oggi, a mezzogiorno in punto, è cominciata la vendita dei biglietti per assistere dal vivo a Inter-Salisburgo, la prossima gara casalinga in Europa dei nerazzurri, in programma martedì 24 ottobre, alle 18.45. "Considerando il sold-out dei mini abbonamenti Champions e l'alto interesse per la partita, il suggerimento per tutti i tifosi è di assicurarsi al più presto i tagliandi per tifare Inter contro la squadra austriaca", si legge sul sito del club milanese.