Ancora tutto esaurito a San Siro. Domenica alle 12.30 l'Inter ospita la Salernitana dopo aver registrato l'ennismo sold out: il club nerazzurro fornisce delle info utili per i tifosi.

"Nessuna disponibilità residua di tagliandi, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse - si legge su Inter.it -. In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 10:30. La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto".