Sarà contro il Bologna l'ultimo appuntamento dell'Inter in campionato prima dell'imminente sosta per le Nazionali. Il match si disputerà sabato 7 ottobre alle 15:00 e verrà trasmessa da DAZN. La partita sarà visibile attraverso l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.