Sarà una partita all'insegna dei doppi ex, quella di questa sera tra Inter e Parma: sul fronte nerazzurro, vanta un passato in Emilia Alessandro Bastoni, che ha giocato 24 partite con la maglia gialloblu segnando anche la sua prima rete in Serie A. Altri ex sono Matteo Darmian (37 presenze inclusa una in Coppa Italia) e Federico Dimarco (14 presenze inclusa una in Coppa Italia). Percorso inverso, invece, ha fatto il difensore argentino Cristian Ansaldi, all’Inter nel 2016/17.