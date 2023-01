Dopo aver annunciato il sold out di San Siro per il big match di stasera contro il Napoli, l'Inter invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, fissato alle 20.45, per completare le procedure di controllo all'ingresso (obbligatorio munirsi della carta d'identità): per questo motivo, l'apertura dei cancelli è prevista per le 18:45.

"La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento - si legge sul sito della società -. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando ed è vietato esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza.