Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Inter torna subito in campo a San Siro per sfidare la Lazio nei quarti di Coppa Italia. Il match contro i biancocelesti è in programma martedì 25 febbraio alle ore 21:00. I biglietti per assistere al match sono ancora disponibili, rende noto i club nerazzurro, aggiungendo che gli eventuali ultimi tagliandi disponibili saranno in vendita anche nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte per vendita ed assistenza a partire dalle 18:00.

Dettagli anche sulle altre limitazioni e le info utili per l'accesso alla stadio. Come stabilito dalla Determinazione 07/2025 dell’ONMS, infatti, per i residenti nella regione Lazio è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. "Per questo motivo per poter accedere al settore ospiti (terzo blu), i tifosi biancocelesti devono necessariamente essere in possesso della tessera del tifoso della Lazio, mentre i tifosi dell’Inter residenti nella regione Lazio possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori (tranne il terzo blu), con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi” o con la tessera di iscrizione a un Inter Club", si legge nulla nota.

I tifosi in possesso di biglietti per la Tribuna d'Onore Rossa, le Poltroncine Rosse, il Primo Rosso e il Secondo Rosso potranno accedere allo stadio dagli ingressi 4, 5, 7 e 9, mentre gli ingressi 3 e 6 rimarranno chiusi. L'apertura dei cancelli è fissata per le 19:00, mentre le biglietterie saranno aperte dalle 18:00.