Sono state accolte di buon grado, in ambiente interista, le dichiarazioni rilasciate ieri da Joao Mario a Sky Sport. In particolar modo da Luciano Spalletti, che ha commentato in conferenza stampa il tentativo del portoghese di cambiare il suo approccio al mondo nerazzurro: "Mi fa piacere si sia espresso così - ha detto il tecnico di Certaldo rispondendo alla domanda del nostro inviato ad Appiano Gentile -. E' attraverso questo metodo che può trovare l'equilibrio per rendere al meglio. Può stare da più parti perché può fare diverse cose. Lo si mette in condizioni ottimali se sta in posizioni di campo per non avere difficoltà nella sua fisicità. E' un centrocampista un po' più avanzato o uno degli esterni che possono entrare dentro il campo. Se trova l'equilibrio di cui sopra, supportato dall'entusiasmo e dal gioco di squadra è un calciatore importante".