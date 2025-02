La seconda squadra dell'Inter sarà realtà dalla stagione sportiva 2025-26.. Lo ha annunciato oggi Beppe Marotta, presidente nerazzurro, parlando ai giornalisti durante la conferenza stampa organizzata a margine dell'odierna assemblea dei soci: "Posso dire ufficialmente che stiamo allestendo il modello della squadra Under 23 a cui daremo un nome preciso - le parole del dirigente varesino -. Presenteremo la domanda in federazione, non dovrebbero esserci problemi al riguardo, quindi dalla stagione 25-26 dovremmo avere la squadra Under 23. In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo assieme allo staff, valutando che modello dare all'organico e alla conduzione tecnica".