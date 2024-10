Non è affatto una sorpresa, il richiamo di una partita come Inter-Juventus è sempre stato altissimo. E ovviamente il Meazza registra numeri importanti: 75.056 spettatori e quasi il tutto esaurito come comunicato dalla società, con una nutrita presenza di pubblico nel settore ospite.

Incasso complessivo: 7.614.585 euro, secondo della storia della Serie A