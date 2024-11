Dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite giocate, nove delle ultime undici, l'Inter è tornata al ritmo vincente al quale ci aveva abituati fino a qualche mese fa. Dopo la larga vittoria ottenuta in casa dell'Hellas Verona, la squadra di Inzaghi s'appresta ad affrontare il Lipsia nella quinta gara di Champions League, match che potrebbe, in caso di vittoria, avvicinare i nerazzurri alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I campioni d'Italia accolgono i tedeschi da imbattuti e con 10 punti in classifica, ragioni che spingono Better e Betflag a fissare a 1,43 la vittoria della squadra di casa. pareggio e vittoria della squadra di Rose valgono rispettivamente 4,85 e 6,35, fa sapere Agipronews.

Contro il Lipsia gli esperti prevedono una gara ricca di gol: l'Over è offerto a 1,50, mentre l'Under a 2,40. Il No Goal è fissato a 2,05 per la sfida di San Siro, mentre il Goal è dato a 1,68. I risultati esatti più accreditati sono il 2-0 e il 2-1, e pagano 7,75 e 8,50 volte la posta puntata. Lo 0-1 e l'1-2, invece, sono dati invece, rispettivamente, a 17 e 19. Il pareggio per 1-1 è fissato in lavagna a 8.