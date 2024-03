L’Inter ha segnato in questa serie A la bellezza di 70 gol a fronte di sole 13 reti subite finora. Si tratta nettamente la miglior differenza reti dei top-5 campionati europei in corso: il Bayer Leverkusen, secondo nella speciale graduatoria, si ferma ad un +47. Oltretutto, è un numero che in Serie A dopo 28 gare giocate da una squadra non si vedeva dalla remota stagione 1958-1959: all'epoca, la Fiorentina arrivò a +58.