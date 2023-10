Graditissimi ospiti a casa della famiglia Moratti a Imbersago: più di 100 persone sono state coinvolte nella mattinata di attività in campo dedicata ai piccoli atleti del progetto italiano 'Giocare Aiuta a Guarire Meglio'. Questa splendida collaborazione è nata nel 2012 insieme al reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Monza e il 'Comitato Maria Letizia Verga' per lo sviluppo di una iniziativa che vuole sottolineare il significato dello sport nel recupero dalle leucemie e linfomi dell’infanzia.

Nell’ambito di questa festa d'autunno, periodicamente vengono organizzate sessioni di gioco e allenamento per bambine e bambini in via di guarigione e guariti dalla leucemia. L’attività viene di volta in volta preparata integrando le competenze di Inter Campus e dello staff medico, creando una formula specifica e adatta ai piccoli partecipanti. Bambine e bambini del CMLV hanno potuto sorridere e giocare insieme a fratellini e sorelline e ai loro genitori ed hanno orgogliosamente ricevuto i kit ufficiali di Inter Campus e gli attestati di partecipazione. Anche gli adulti sono stati coinvolti in partite tra lo staff del Comitato, di Inter Campus insieme ai genitori: una straordinaria occasione di divertimento e socializzazione.