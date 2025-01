Vista le assenze per infortunio di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, a cui va aggiunta la condizione non ottimale di Davide Frattesi, Simone Inzaghi potrebbe pescare dalla squadra Primavera qualche elemento per rinfoltire la rosa dei centrocampisti a sua disposizione per la gara contro il Bologna di domani. Dopo aver convocato Luka Topalovic e Thomas Berenbruch in occasione di Venezia-Inter, ora il tecnico piacentino potrebbe chiedere in prestito ad Andrea Zanchetta il figlio Mattia, che ben sta figurando con l'Under 20 nerazzurra.

Intanto, la Lega Serie A ha comunicato gli aggiornamenti apportati, alla data odierna, alle numerazioni delle maglie da gioco 2024/2025. Tra cui, appunto, quello del 18enne Zanchetta, che prende il numero 54.