L'Inter comunica che, terminata la prima fase di vendita, parte ora la vendita libera per tutti per assistere a Inter-Benfica di Champions League, in programma martedì 3 ottobre alle 21. Da questa fase saranno attivi anche i punti vendita del circuito Vivaticket. I punti vendita Inter (San Siro Stadio e Inter Store Milano) saranno attivi da giovedì 14/09.