Giovedì, al Gewiss Stadium di Bergamo, si deciderà chi tra Atalanta e Spezia sfiderà l'Inter ai quarti di finale della Coppa Italia. La qualificazione al turno successivo è un obiettivo dichiarato della Dea, come spiegato da Giorgio Scalvini a Leovegas.news: "La Coppa Italia per noi è importantissima, cercheremo di prenderci una rivincita della partita che abbiamo giocato a La Spezia e di passare il turno dando il 100% in campo - le parole del jolly dei bergamaschi -. Nelle gare secche devi porre sempre tantissima attenzione perché se perdi sei fuori.