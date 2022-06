Tutti i club della Serie A hanno depositato nella serata di ieri la documentazione richiesta per la verifica del contestato indice di liquidità, calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Ultima, in ordine di tempo, la Lazio di Claudio Lotito che ha depositato la documentazione via PEC praticamente a un soffio dal gong. Nonostante il ricorso inoltrato dal presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, tutti i club di serie A hanno dunque ottemperato a quanto richiesto dalla Federcalcio. Sui dati di ieri, la Covisoc verificherà il rispetto della soglia prevista dalla delibera approvata dal consiglio federale e cui la Lega Serie A si è opposta con l’iniziativa di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, oltre il quale ci sono Tar e Consiglio di Stato.